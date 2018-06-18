Протесты В Македонии из-за нового названия страны

В столице Македонии в воскресенье вечером состоялась акция протеста против подписанного с Грецией соглашения по новому названию бывшей югославской республики.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Протестующие собрались у здания парламента в центре Скопье выкрикивали «Македония: мы не откажемся от названия». Они также выкрикивали имя президента Георги Иванова, который отказался подписывать соглашение, и пели патриотические песни.

Некоторые демонстранты также бросали камни и бутылки в полицию, правоохранители в ответ применили шумовые гранаты и слезоточивый газ. В столкновениях пострадали 7 полицейских и 25 протестующих.

Организатором акции, по информации македонских СМИ, был Янко Бачев, лидер политической партии «Объединенная Македония», которая открыто призывает к вступлению Македонии в Евразийского союза и союза с Россией.

На акции были можно было заметить кроме македонских и российские флаги.

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