Порошенко призвал Европу не предоставлять убежища чиновникам и олигархам-беглецам с Украины

Президент Украины Петр Порошенко призвал европейских партнеров сыграть роль в обеспечении высокого уровня проверки потоков капитала из Украины и не предоставлять убежища чиновникам и олигархам, которые стремятся уклониться от украинского правосудия.

Об этом он написал в статье под названием «Моя цель – победить коррупцию в Украине», посвященной принятию парламентом закона о создании Высшего антикоррупционного суда, для влиятельного американского издания The Washington Post, передает Укринформ.

«После запуска суд начнет свою работу, помогая закрыть все имеющиеся коррупционные схемы, которые остались в Украине, и привлекая виновных лиц к ответственности, – отмечает Порошенко. – Однако система не будет полностью эффективной, если и наши европейские партнеры не будут играть свою роль в обеспечении высокого уровня проверки потоков капитала из Украины и не прекратят предоставлять убежище чиновникам и олигархам, которые стремятся уклониться от правосудия в украинских судах».

По словам Президента, украинская борьба с коррупцией также имеет своих внутренних врагов – «от популистов до корыстных интересов заинтересованных групп».

«Как и их союзники в некоторых странах Европы, популисты Украины громко используют риторику борьбы с коррупцией, не будучи заинтересованными в решении этой проблемы. Они являются членами бывшей Партии регионов Виктора Януковича и антиреформистских олигархов. В конце концов, олигархи, которые живут в роскошной ссылке в Западной Европе, первыми смогут соприкоснуться с антикоррупционным судом», – отмечает Порошенко.

Впрочем, по его убеждению, принятие закона об антикоррупционном суде – «это прорыв и изменение правил игры». Следующей задачей глава государства видит скорейшее обеспечение функционирования антикоррупционного суда, когда зарубежные эксперты будут осуществлять надзор за открытым и прозрачным отбором профессиональных судей, а кандидаты пройдут тщательную проверку.

«Да, мы имеем еще много работы впереди, но, приняв этот закон, мы продемонстрировали, что назад пути не будет, будут только наши совместные и слаженные усилия, чтобы стать мирным, безопасным, свободным от коррупции союзником ЕС и НАТО в более сильной и объединенной Европе», – подытожил Президент Украины.

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