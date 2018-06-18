Польша требует от ЕС изменений, которые усложнят строительство «Северного потока-2»

Варшава требует ускорить работу над изменениями в газовой директиве ЕС, которая затрудняет строительство газопровода «Северный поток-2».

Об этом заявил вице-министр энергии Польши Михал Куртыка, передает «Польское радио».

«В конце июня изменениями в газовой директиве должны заняться послы ЕС. Это завершение тяжелой, кропотливой и многомесячной работы польских дипломатов», – сказал министр.

Согласно этой доктрины, все газопроводы, включая импортные, которые пролегают через морской путь, будут подлежать евросоюзному законодательству.

По словам министра, Болгария, которая руководила работой ЕС в первом полугодии, тормозила темп работы над документом.

«В ноябре прошлого года Европейская комиссия предложила изменения в газовой директиве ЕС. Болгария, которая руководила работами Евросоюза, ограничилась встречами экспертов и не перенесла голосование на уровне послов и министров», – подчеркивает «Польское радио».

Начиная от 1 июля президентство в ЕС будет выполнять Австрия.

По словам Михала Куртыки, от австрийского президентства Польша ожидает объективизма, а не защиты собственных интересов.

«Страна-президент должна вести себя нейтрально. Мы будем напоминать, что управление трудами ЕС должно быть транспарентным и вызывать доверие», – подчеркнул он.

Сейчас полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» выданы в Германии, Финляндии и Швеции.

Дания еще не приняла окончательного решения о выдаче разрешения.

С конца 2019 года газотранспортный коридор должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского природного газа ежегодно из РФ через Балтийское море до Германии.

Противники проекта, в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что «Северный поток-2» увеличит зависимость ЕС от «Газпрома», который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

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