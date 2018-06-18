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понедельник, 18 июня, 2018, 19:57 События
Подозреваемого в покушении на Бабченко оставят под стражей

Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей Борису Герману, подозреваемому в организации подготовки к теракту в виде убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщает «Украинская правда».

В ходе судебного заседания 18 июня защита подозреваемого настаивала на избрании меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, отмечая, что в аресте нет необходимости, исходя из отсутствия рисков.

Сторона обвинения в свою очередь выступила против удовлетворения жалобы адвокатов, заявив, что суд первой инстанции, вынося решение о содержании под стражей, учел все обстоятельства дела.

Напомним, 29 мая появилась информация, что в Киеве совершено покушение на российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченка. Сообщалось, что ему выстрелили в спину в его доме и что он умер в карете скорой по дороге в больницу.

Начальник Главного управления полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что наиболее вероятной версией убийства Аркадия Бабченко является его профессиональная деятельность.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве в Киеве российского журналиста.

Международная федерация журналистов (IFJ) напомнила, что Бабченко был «яростным критиком» президента РФ и призвала начать расследование его убийства.

«Еще рано говорить о том, кто стоит за убийством российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, но политические убийства являются одной из тактик, применяемых Россией для дестабилизации Украины», – заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совбеза ООН.

30 мая во время пресс-конференции председателя СБУ Василия Грицака стало известно, что Аркадий Бабченко живой и что инсценировка его убийства была спецоперацией Службы безопасности для выявления заказчиков преступления.

По информации правоохранителей, жизнь журналиста Бабченко российские спецслужбы «оценили» в 40 тысяч долларов.

Также СБУ обнародовала два видео с задержанием заказчика «убийства» и фрагментом разговора между заказчиком и исполнителем.

Президент Петр Порошенко поручил обеспечить Бабченко и его семью круглосуточной охраной.

31 мая суд арестовал Бориса Германа, подозреваемого в организации «убийства» журналиста Аркадия Бабченко. Сам подозреваемый назвал заказчика из фонда Путина.
судтерактАркадий БабченкоБорис Герман
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2018-06-18 20:07 :16