Под Киевом заблудившийся лось «пил-гулял» среди людей, а затем вернулся обратно в лес

В селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области заблудившийся лось разгуливал по улицам и не боялся людей, которые напоили его водой.

Об этом на странице Вышгорода в Facebook сообщила свидетель интересного события Юлия Прокуда.

По ее словам, мужчины, встретившие животное, обошлись с лосем грамотно – вызвали ветеринара, а потом отвезли обратно в лес. На опубликованных фотографиях видно, как лосю дают воду, а другие люди с интересом наблюдают за процессом.

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