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понедельник, 18 июня, 2018, 22:22 События
Почти затишье: Боевики на Донбассе четыре раза нарушали перемирие

В течение дня боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня, половина из них – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, ни один военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«Провокации против наших подразделений оккупанты осуществили вблизи Новотошкивского, на Луганском направлении, в районах населенных пунктов Южный, Каменка, Верхнеторецка, что на Донецком направлении», – говорится в сообщении.

В ООС отмечают, что подразделения Вооруженных сил открывали ответный огонь и подавляли огневые точки боевиков, сохраняя положение украинских подразделений неизменным.
ООСвойна на Донбассе
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2018-06-18 23:58 :31