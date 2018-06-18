Панов готов сидеть 20 лет, но соглашение с ФСБ не подпишет, – брат политзаключенного

Скорее всего, 26 июня будет принято решение по делу политзаключенного Евгения Панова, которого оккупанты удерживают в крымской тюрьме. Его предупреждали о том, что если он не пойдет на сделку со следствием, то ему грозит максимальный срок – 20 лет. Сейчас он готовит последнее слово и надеется на то, что после приговора его смогут обменять.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK говорил брат удерживаемого в Крыму Евгения Панова, председатель ОО «Объединение родственников политзаключенных Кремля» Игорь Котелянец.

«Если бы Женя пошел на сделку со следствием, то он отсидел около пяти лет. Конечно, он не согласился и через адвокатов передал, что готов сидеть 20 лет, но ничего подписывать не будет. Сейчас он готовит последнее слово на 26 июня, после которого, скорее всего, его куда-то отправят», – сказал Котелянец.

Он отметил, что для него как и для родственников не имеет значения, сколько ему присудят лет. Ведь все имеют надежду на то, что его обменяют.

«Мы уверены, что ни мой брат, ни другие политические заключенные свои сроки не будут сидеть. Ведь мы сделаем все, чтобы обмены состоялись, потому что это единственный способ вернуть из России украинцев», – прокомментировал он.

Также он рассказал, как в России работает правосудие, которое может осудить любого к самым большим срокам.

«Очень просто было сфабрикованное дело моего брата. Часть материалов дела, где речь шла о 46 свидетелях, которые были против – засекретили. Но на 80 процентов эти люди являются сотрудниками ФСБ. То есть это означает, что суд будет принимать решения согласно информации, о которой никто и никогда не узнает», – рассказал Котелянец.

В целом за два года, по его словам, мама Евгения Панова смогла его посетить в тюрьме не более четырех раз, но и такие визиты не всегда были успешными.

«Не всегда допускают общаться с политзаключенными и просто издеваются. Например, сажают напротив стекла и дают телефонную трубку, которая не работает. Люди начинают кричать, чтобы услышать друг друга, но безуспешно», – отметил брат Евгения.

Очень трудно также описать состояние заключенного, потому что, как отметил его брат, тот находится в очень плохом физическом и психологическом состоянии.

«Женю пытали электрическим током, подвешиванием выкручивали ему суставы и кости, вывозилась на имитацию расстрела в лесу, оказывали психологическое давление, душили с мешком на голове. Конечно, что он здоровым человеком уже никогда не будет. И сейчас со здоровьем очень плохо, потому что медицинской помощи никакой нет. Но благодаря нашим адвокатам Дмитрию и Ольге Динзе, которые не только профессионалы, но еще и помогают поддерживать его психологически, Панов уже впринципе готов пережить что угодно и даже говорит, что собирает вещи в Магадан. Надеется на то, что Президент Украины активизирует переговоры относительно обменов», – сказал Котелянец.

Также он рассказал, что Панов всегда расспрашивает о других заключенных и очень мало говорит о своем состоянии здоровья.

«Недавно адвокат Ольга Динзе рассказала, что Евгений не любит говорить о своем состояние здоровья, но постоянно спрашивает про Сенцова, Балуха других . Политзаключенные хотят информации, потому что солидарность даже в этих тюрьмах работает, и они очень переживают за всех», – добавил он.



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