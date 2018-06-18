Немцы поддерживают главу МВД, а не Меркель в вопросе миграции, – опрос

Большинство немцев поддерживают жесткую линию в отношении миграционной политики, которую отстаивает глава МВД Хорст Зеехофер в споре с канцлером Ангелой Меркель.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Infratest poll, – сообщает The Local.

Основной спор между Зеегофером и Меркель заключается в том, что глава МИД, который одновременно возглавляет ХСС, требует разрешения для приграничных земель отказывать искателям убежища, если они зарегистрировались в другом государстве ЕС или если в Германии им уже было отказано в приюте.

Меркель стремится избежать односторонних шагов Германии, которые могут раздражать другие страны-члены ЕС и еще больше ослабить усилия, направленные на совместную миграционную политику для всего ЕС.

Согласно опросу, 62% респондентов высказались за то, чтобы разворачивать на границе незарегистрированных мигрантов в соответствии с предложения Зеегофера.

Кроме того, 86% немцев поддерживают ускорение депортации просителей убежища, которые получили отказ на свои заявления в Германии. Сейчас этот процесс часто задерживается из-за бюрократических препятствий и юридических проблем.

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