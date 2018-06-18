Не стоит осуждать украинцев, согласившихся на сделку со следствием в РФ, – Романцова

Политические истории именно украинских граждан, которые были задержаны в России, как правило, там используют очень активно в медиа. Но по статистике, 98 процентов таких лиц пытают, применяя электрический ток. Кроме физического истязания, также применяют и психологическое давление. Поэтому не стоит осуждать людей, которые все же пошли на сделку со следствием.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK говорила заместитель председателя правления «Центра гражданских свобод» Александра Романцова.

«Когда украинские граждане на что-то соглашаются или подписывают документы в российских тюрьмах, к ним не может быть никаких претензий. Потому что мы в действительности не знаем, каким образом их заставили это сделать», – сказала Романцова.

По ее словам, такие действия активно используют в СМИ, чтобы проиллюстрировать, как российские спецслужбы, якобы, спасли своих граждан от террористов, экстремистов, шпионов. Дальше историю этого человека максимально умалчивают и как только суд выносит свое решение, человека отправляют в самые отдаленные колонии Россия. Потом наступает информационный вакуум.

«Единственные, кто о них говорит – родственники и адвокаты, которые пытаются как-то добиться справедливости. Также они постоянно пишут запросы в консульство Украины в России относительно украинцев, зарегистрированных в Крыму. Но власть РФ не хочет пускать консулов к задержанным. Далее мы видим их только во время продолжения какого-то срока», – прокомментировала она.

Также стоит отметить, что очень часто на таких людей используют административное давление в самой тюрьме.

«Люди постоянно сидят в карцерах, ШИЗО. Даже улучшение их условий пребывания, которое могло бы быть при хорошем поведении, нивелируется, потому что администрация постоянно пользуется любой возможностью. Таким образом пытаются заставить людей, чтобы они пошли на сделку со следствием. Пример Карпюка и Клиха показывает, что можно сконструировать из показаний даже какое-то дело против Яценюка», – отметила Романцова.

Она отметила, что ярким примером как раз является история политзаключенных Клиха и Карпюка, которых искали полгода. Семь адвокатов пытались зайти в их дела.

«Российская методика как раз и заключается в том, когда заключенный сможет дать повод для следующей медийной истории в России. Ведь люди истощены и болеют. То, что это не курорт – сто процентов. Именно поэтому их злит, когда украинские граждане не хотят подписывать просьбу к Путину о помиловании. Самое интересное, что очень часто обычные заключенные в России, которые сидят с нашими гражданами, очень часто их поддерживают, в отличие от администрации тюрьмы, которая максимально их прессует», – добавила Романцова.



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