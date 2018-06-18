Нардеп Барна предлагает запретить пропаганду сексуальной ориентации

Народный депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Олег Барна предлагает Верховной Раде ввести штраф за «публичное проявление сексуальной ориентации».

Об этом говорится в его законопроекте №8489, зарегистрированном 15 июня.

Согласно документу, предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей 180-2.

«Изготовление, распространение продукции, содержащую информацию о сексуальной ориентации лица, и публичных действиях, направленные на пропаганду любых видов сексуальной ориентации, влекут за собой наложение штрафа в размере от 300 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 5,1 тысячи гривень до 51 тысячи гривень)», – говорится в законопроекте.

Источник: УП

Источник: УП

Те же действия, совершенные повторно нардеп предлагает наказывать штрафом от 600 до 6 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 10,2 тыс. грн до 102 тыс. грн) и общественными работами сроком от 40 до 60 часов.

Под публичными действиями, направленными на пропаганду любой сексуальной ориентации предлагается понимать «публичные марши, отрытые собрания, фестивали, публичное использование специфической символики, распространение тематических материалов в средствах массовой информации или сети Интернет».

По мнению Барны, в последнее время происходит «моральный упадок общества, связанный с радикализмом, насилием, пропагандой порнографии, сексуальными маршами».

По его словам, нужно ограничить подобные публичные мероприятия, чтобы «повысить моральность украинского общества».

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