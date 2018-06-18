live
Aнонси
Анатолій Гриценко, міністр оборони (2005 — 2007 рр.), у програмі DROZDOV
Анатолій Гриценко, міністр оборони (2005 — 2007 рр.), у програмі DROZDOV
19 июня, вторник
Анонс програми Злий дім
Анонс програми Злий дім
19 июня, вторник
Анонс програми Громадська прокуратура
Анонс програми Громадська прокуратура
19 июня, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
понедельник, 18 июня, 2018, 18:36 Регионы
На Волыни каждый пятый счетчик газа – непригодный к эксплуатации

На Волыни каждый пятый счетчик – изношен, а их показания имеют существенную погрешность измерения.

Только за пять месяцев этого года непригодными признаны почти 1900 бытовых счетчиков газа, – сообщила IA ZIK специалист по связям с общественностью ПАО «Волыньгаз» Оксана Швец.

Специалисты предприятия с начала года провели более 7000 плановых поверок счетчиков газа совместно с представителями государственного предприятия «Волыньстандартметрология». Результаты поверок приборов показали, что 23,4% счетчиков непригодны к дальнейшей эксплуатации из-за изношенности счетного механизма или значительную погрешность измерения. Кроме того, выявлено почти 90 фактов вмешательства в работу приборов учета.

Поверка приборов учета осуществляется в сервисном центре ОАО «Волыньгаз» в присутствии представителей Госпотребстандарта. Если по результатам проверки в счетчике не выявлено никаких нарушений, то прибор считается исправным и возвращается потребителю. Если же прибор учета признан непригодным, потребителю нужно обратиться в газовое хозяйство для решения вопроса о его замене.
Волынская областьгазовые счетчики
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-06-18 20:09 :09