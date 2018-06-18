На Волыни каждый пятый счетчик газа – непригодный к эксплуатации

На Волыни каждый пятый счетчик – изношен, а их показания имеют существенную погрешность измерения.

Только за пять месяцев этого года непригодными признаны почти 1900 бытовых счетчиков газа, – сообщила IA ZIK специалист по связям с общественностью ПАО «Волыньгаз» Оксана Швец.

Специалисты предприятия с начала года провели более 7000 плановых поверок счетчиков газа совместно с представителями государственного предприятия «Волыньстандартметрология». Результаты поверок приборов показали, что 23,4% счетчиков непригодны к дальнейшей эксплуатации из-за изношенности счетного механизма или значительную погрешность измерения. Кроме того, выявлено почти 90 фактов вмешательства в работу приборов учета.

Поверка приборов учета осуществляется в сервисном центре ОАО «Волыньгаз» в присутствии представителей Госпотребстандарта. Если по результатам проверки в счетчике не выявлено никаких нарушений, то прибор считается исправным и возвращается потребителю. Если же прибор учета признан непригодным, потребителю нужно обратиться в газовое хозяйство для решения вопроса о его замене.

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