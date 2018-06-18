На Тернопольщине три области отметили 99-летие событий Чортковского наступления

В эти выходные жителей Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областей объединило празднование 99-летия событий Чертковского наступления. Трехдневные мероприятия и торжества проходили на нескольких локациях в городе Чорткове.

Как сообщили ИA ZIK в пресс-службе Тернопольской ОГА, город полностью погрузился в события того времени и проникся духом героизма воинов УГА, которые во время битвы заставили отступать многочисленное польское войско. На празднование этой исторической победы для Тернопольской, а также Ивано-Франковской и Львовской областей приехало руководство этих трех регионов и народные депутаты Украины.

На Тернопольщине три области отметили 99-летие событий Чертковского офензиви

«В следующем, 2019 году, уже отметим 100-летие этого исторически-важного наступления. Цель нынешнего фестиваля – привлечение внимания к событиям 1919 года, когда солдаты Украинской Галицкой армии сделали практически невозможное – осуществили наступление на хорошо вооруженное польское войско и заставили отступать по всем фронтам», – отметил председатель ОГА Степан Барна.

То, что мы сегодня должны помнить свою историю, отметили и заместитель председателя Львовской ОГА Оксана Стоколос-Ворончук и заместитель председателя Ивано-Франковской ОГА Богдан Кобылянский. А 17 июня, во время заключительного дня военно-исторического фестиваля, между тремя областями состоялось подписание меморандума о праздновании в 2019 году 100-летия Чортковского наступления.

На Тернопольщине три области отметили 99-летие событий Чертковского наступления

«Для нас важно продемонстрировать, что герои УГА также являются прототипами тех ребят, которые сегодня защищают территориальную целостность нашего государства в украинских Вооруженных силах и добровольческих отрядах. И я очень хочу, чтобы мы отмечали не только 100-летие исторических событий, но вскоре смогли заговорить о Луганском, Донецком, Крымском и Кубанском наступлении», - подчеркнул Степан Барна.

Во время фестиваля для гостей и местных жителей представители общества поиска жертв войны «Память», руководителем которого является Любомир Горбач, воссоздали тогдашние события, а также продемонстрировали, как воины Украинской Галицкой армии победили польское войско в ожесточенном бою. В реконструкции боя задействовали около 40 человек с обеих сторон. Приняли участие клубы военно-исторической реконструкции Львова, Каменца-Подольского, Винницы и жители Чорткова. Эта театрализация стала одним из ключевых событий в фестивале.

Празднование памятных дат на Тернопольщине, которые имеют важное историко-общественное значение, происходит в рамках 100-летие Украинской революции 1917-1921 годов.

На Тернопольщине три области отметили 99-летие событий Чертковского наступления

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