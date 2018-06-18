На Прикарпатье участковые выявили незаконные вырубки деревьев в двух лесничествах

На Прикарпатье участковые офицеры обнаружили незаконные порубки деревьев в двух лесничествах: Кобакивском лесничестве РП «Райагролес» и Рожинском лесничестве Косовского РП «Райагролес». В обоих случаях задержанные объясняли, что срубленную древесину хотели использовать в частных целях.

Об этом сегодня, 18 июня, сообщил собкор IA ZIK.

Так, находясь на территории обслуживания в селе Слободка участковый офицер Косовского отдела полиции обнаружил мужчину, который осуществлял незаконную вырубку дерева и гужевым транспортом старался отвезти домой.

Полицейский выяснил, что 46-летний местный житель на территории Кобакивского лесничества РП «Райагролес» самовольно совершил незаконную рубку одного сирорастущего дерева породы «бук». Мужчина признал свою вину и пояснил, что хотел использовать дерево в хозяйственных целях.

Похожий случай произошел на территории Косовского района. Здесь во время проверки территории обслуживания участковый офицер Косовского отдела полиции обнаружил неизвестного мужчину, который осуществлял незаконную вырубку деревьев и с помощью также гужевого транспорта пытался отвезти бревна домой.

Полицейский выяснил, что 53-летний местный житель на территории Рожинского лесничества Косовского РП «Райагролес» самовольно совершил незаконную порубку трех сирорастущих и одного сухостойного дерева породы ель, общей кубомасою 5 м куб. Сумма материального ущерба составляет около 16 тыс. гривен.

В обоих случаях правонарушений санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев. Также, согласно санкции этой статьи, наказанием может быть ограничение свободы на срок до трех лет или лишения свободы на тот же срок.

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