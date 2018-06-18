На Львовщине будут судить компьютерного «хакера»

При процессуальном руководстве Львовской местной прокуратуры №1, с помощью работников отдела противодействия киберпреступлений во Львовской области Карпатского УКП ДКП ЧП Украины, задокументирован факт совершения 19-летним жителем с.Рясное-Руське несанкционированного вмешательства в работу учетных записей социальных сетей и распространения вредоносного программного обеспечения.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Работники Галицкого отдела полиции внесли сведения в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1,ч.2 ст.361 УК Украины.

Установлено, что в начале февраля 2017 года парень при помощи персонального компьютера создал Интернет-сайт, на котором предлагал услуги «хакера». Речь идет о несанкционированном доступе (взломе) к учетным записям, электронных ящиков и тому подобное.

Связаться со злоумышленником можно было с помощью сообщества «Agresor Hacking | Услуги Хакера» в соцсети «ВКонтакте», которую он тоже создал и администрировал.

Правонарушитель мог получить доступ к своей учетной записи, изменить пароль и заблокировать доступ дойным пользователям.

За восстановление такого доступа злодей требовал деньги.

Кроме этого, он разместил на сайте программное обеспечение, которое позволяло незаконно вмешиваться в работу мобильных телефонов с операционной системой «Android» и свободно просматривать телефонную книгу, фотографии и входящие-исходящие вызовы.

Указанному лицу сообщено о подозрении по 25 фактам по ч.ч.1,2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу электро-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины и одним эпизодом по ч.1 ст.361-1 УК Украины (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт).

В настоящее время уголовное производство направлено в суд.

Справка.

Санкция указанных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

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