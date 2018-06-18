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понедельник, 18 июня, 2018, 9:15 Спорт
На кадетском Евро-2018 украинские спортсменки-борцы выиграли два «золота», «серебро» и четыре «бронзы»

Во второй день первенства Европы по спортивной борьбе среди кадетов в Дьёре (Венгрия) награды разыграли представительницы женской борьбы.

Победительницами континентального турнира стали украинки Ольга Падошик, которая в финале весовой категории до 39 кг выиграла у россиянки Анастасии Лапшиной (6:4) и Евгения Седых (62 кг), которой также удалось победить представительницу России Кристину Бондаренко (6:2), сообщает Укринформ.

Серебряную награду завоевала Юлия Кухарук (68 кг) – в решающем противостоянии за «золото» при счете 0:0 судьи отдали предпочтение ее сопернице россиянке Златославе Степановой.

Бронзовые медали выиграли Снежана Онуфриева (33 кг), в схватке за 3-е место взяла верх над своей соотечественницей Дианой Латс (4:0), Александра Шеховцова (36 кг) – после победы над венгеркой Кінгою Шебок (6:5), а также Аида Керимова (42 кг), которая уверенно победила Николь Крумову из Болгарии и Каролина Повк (68 кг), преодолев сопротивление в «малом финале» за «бронзу» Мелиссы Саритач из Турции (5:2).

Добавим, что в заключительный день соревнований места на пьедестале первенства Европы-2018 разыграют борцы греко-римского стиля.
чемпионат ЕвропыБорьбаЮниорская сборная Украины по борьбе Школьный спорт
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2018-06-18 10:31 :52