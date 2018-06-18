Минобороны: в зоне ООС пострадали военные медики

За сутки 17 июня в зоне проведения операции Объединенных сил трое украинских военных получили боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны

«За прошедшие сутки боевых травм получили трое наших бойцов. Среди травмированных, военные медики, которые во время обстрела наших укреплений, занимались эвакуацией раненого защитника», – говорится в сообщении.

По данным штаба, всех раненых и травмированных оперативно доставили в лечебное учреждение, состояние их здоровья характеризуется как удовлетворительное.

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