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понедельник, 18 июня, 2018, 9:04 События
Киберполиция накрыла сеть фейковых криптообменников

Киберполиция разоблачила группу онлайн-мошенников, которые создали сеть фейковых веб-обменников по конвертации криптовалюты.

Об этом сообщает FinClub.

В киберполиции отметили, что организованная преступная группа опутала всемирную веб-сеть фейками, с помощью которых обманывала граждан, желающих провести операции с криптовалютой.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины киберполицейские вышли на подозреваемых: жителей города Днепра в возрасте от 20 до 26 лет.

Работники киберполиции сейчас проводят исследования всех обнаруженных псевдо-сайтов для установления суммы нанесенного ущерба.

«Преступная группа состояла из четырех человек. Злоумышленники, обладая специальными знаниями и навыками в области программирования, создали собственную CMS-систему управления контентом сайтов-обменников. Созданные веб-ресурсы имитировали легальную деятельность веб-обменников с разнонаправленной конвертацией криптовалюты и получали фиктивные положительные рейтинговые отзывы», – говорится в сообщении Нацполиции.

Пострадавшие переводили деньги на электронные кошельки, зарегистрированные на поддельные документы иностранных граждан. После зачисления средств злоумышленники прекращали работу веб-обменника, потом открывали новый мошеннический веб-ресурс.
криминалКиберполициякриптовалюта
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2018-06-18 10:32 :02