Коррупционерам в Литве запретят на 10 лет баллотироваться

В Литве предлагают закрыть путь на выборы сроком на десять лет лицам, осужденным за коррупцию.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Подобный запрет предлагают ввести для тех, кто баллотируется в Сейм, в советы муниципалитетов, в мэры, в Европарламент.

Поправки предусматривают, что на эти должности не может избираться лицо, которое признано судом виновным и привлечено к уголовной ответственности за преступления перед госслужбой и общественными интересами, а также за преступления против финансовой системы, если со дня постановления суда не прошло десять лет.

Такие поправки зарегистрировали представители правящих Литовского союза крестьян и зеленых и Социал-демократической трудовой партии.

Сейчас кандидаты на выборы обязаны заявить о своей судимости, однако это не мешает им участвовать в выборах. Кандидатами не регистрируются или от участия в выборах отстраняются лица, пытавшиеся скрыть судимость.

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