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понедельник, 18 июня, 2018, 23:28 Политика
Климкин: Президент Турции будет помогать Украине в вопросе освобождения заложников

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет помогать Украине в вопросе освобождения заложников.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

«Он (Эрдоган – ред.) сказал, что будет нам помогать. Мы об этом говорили», – заявил Климкин.

Больше комментировать эту тему Климкин не захотел, чтобы не навредить процессу.

 
ТурциязаложникиПавел Климкинпомощь
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2018-06-18 23:56 :25