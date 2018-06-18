Климкин: Президент Турции будет помогать Украине в вопросе освобождения заложников

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет помогать Украине в вопросе освобождения заложников.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

«Он (Эрдоган – ред.) сказал, что будет нам помогать. Мы об этом говорили», – заявил Климкин.

Больше комментировать эту тему Климкин не захотел, чтобы не навредить процессу.

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