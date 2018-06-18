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понедельник, 18 июня, 2018, 18:30 События
Хюг Мингарелли: Россия будет платить цену за аннексию Крыма, пока не завершит оккупацию

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявляет, что Российская Федерация будет платить цену за аннексию Крыма до того времени, пока Украина не восстановит свой суверенитет и территориальную целостность над полуостровом.

Об этом сообщает «Европейская правда».

«Сегодня в ЕС приняли решение продлить на один год санкции против России за незаконную аннексию Крымского полуострова и Севастополя. И это является четким доказательством, что все страны-члены ЕС едины в вопросе обеспечения того, что пока территориальная целостность этой страны – Украины – не будет восстановлена, те, кто нарушает международное право, платить за это соответствующую цену», – отметил Мингарелли.

Как сообщалось, 18 июня Совет ЕС продлил на год запрет на инвестиции в оккупированный Крым.
Россияоккупированный Крыманнексия
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2018-06-18 20:07 :48