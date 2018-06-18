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понедельник, 18 июня, 2018, 23:14 Политика
Гройсман с силовиками собрались противодействовать контрабанде

Кабмин вместе с МВД, Генпрокуратурой, НАБУ, САП, ДФС и СБУ собираются противодействовать контрабанде и теневым схемам на таможне.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает Правительственный портал.

«Провели совместное совещание с генеральным прокурором, министром внутренних дел, руководителями НАБУ и САП, ДФС, СБУ. Тема на повестке дня – эффективная борьба с контрабандой и теневыми схемами на таможне. В прошлом году все наши усилия, которые мы направили на детенизацию работы таможни дали дополнительно в бюджет 70 млрд грн» – сказал Владимир Гройсман.

По его словам, силовой блок показал «полную готовность и решимость борьбы с контрабандой».

«План у нас готов. Мы презентуем его», – заверил премьер.

 
контрабандатаможняВладимир Гройсман
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2018-06-18 23:57 :35