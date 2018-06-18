Госдеп США призвал освободить религиозных заключенных в России

Государственный департамент США глубоко обеспокоен ростом количества политических и религиозных заключенных в России и призывает РФ срочно освободить этих людей.

Об этом говорится в заявлении для прессы, опубликованном на сайте Государственного департамента США в понедельник, пишет «Европейская правда».

В заявлении отмечается, что российское правительство, согласно данным авторитетных правозащитных организаций, содержит более 150 человек, идентифицированных как политические или религиозные заключенные.

«Мы особенно обеспокоены здоровьем четырех незаконно заключенных украинцев, которые сейчас голодают – Олега Сенцова, Станислава Клиха, Александра Шумкова и Владимира Балуха», – говорится в заявлении Госдепа.

«Мы призываем Россию немедленно освободить всех тех, кого называют политическими или религиозными заключенными, и прекратить использование правовой системы для подавления инакомыслия и мирной религиозной практики», – говорится в заявлении.

В заявлении также упоминаются граждане других стран, преследуемых Россией за религиозные убеждения.

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