Главу «Нафтогаза Украины» требуют немедленно вызвать к ВРУ

Руководитель НАК «Нафтогаз Украины» в ВРУ должен немедленно доложить относительно информации о якобы договоренности с Джорджем Соросом о продаже государственной компании «Укргаздобыча».

Об этом сегодня во время заседания Согласительного совета, которое транслирует телеканал ZIK заявил народный депутат Украины (фракция «Батькивщина») Сергей Соболев.

Политик заявил, что такого количества лоббистских законопроектов, как в этой повестке дня, давно не было. Два из них, отметил Сергей Соболев, фактически делают невозможным руководство правительством и исполнительными органами государственными компаниями. Эти проекты законов, по его словам, «проталкивают» в третий раз.

«Это самое большое мошенничество, которое готовится после президентских выборов, следующих парламентских выборов, когда вообще правительство и парламент отстраняются от управления государственным имуществом. Теперь, видите ли, наблюдательные советы будут сами себе устанавливать, как это сегодня устанавливает наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» миллионные премии. Они сами, оказывается, будут утверждать финпланы, а зачем тогда правительство? Зачем тогда парламент?».

По его словам, законопроекты №№ 8225 и 6428 вообще не могут быть внесены в зал, потому что не соответствуют логике существования и функционирования государственного сектора экономики.

Политик отметил, что из СМИ стало известно о переговорах главы «Нафтогаза» Коболева и финансиста Джорджа Сороса относительно продажи государственной компании «Укргаздобыча»: «Я думаю, что нужно немедленно вызвать Коболева в парламент. Пусть он свидетельствует перед парламентом, если не хочет Президент отчета от Коболева, и узнать как же сумму он уже договорился продать Соросу «Укргаздобыча»?».

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