live
Aнонси
Анатолій Гриценко, міністр оборони (2005 — 2007 рр.), у програмі DROZDOV
Анатолій Гриценко, міністр оборони (2005 — 2007 рр.), у програмі DROZDOV
19 июня, вторник
Анонс програми Злий дім
Анонс програми Злий дім
19 июня, вторник
Анонс програми Громадська прокуратура
Анонс програми Громадська прокуратура
19 июня, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
понедельник, 18 июня, 2018, 8:54 Спорт
Германия впервые за 36 лет проиграла первый матч ЧМ и потерпела первое поражение от Мексики

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 по футболу в группе «F» сборная Мексика нанесла действующему обладателю титула сильнейшей команды планеты сборной Германии историческое поражения.

Ð§Ð¡-2018: ÐÑÐ¼ÐµÑÑÐ¸Ð½Ð° Ð²Ð¿ÐµÑÑÐµ Ð·Ð° 36 ÑÐ¾ÐºÑÐ² Ð¿ÑÐ¾Ð³ÑÐ°Ð»Ð° Ð¿ÐµÑÑÐ¸Ð¹ Ð¼Ð°ÑÑ, ÐÐµÐºÑÐ¸ÐºÐ° Ð²Ð¿ÐµÑÑÐµ Ð¾Ð±ÑÐ³ÑÐ°Ð»Ð° ÐÑÐ½Ð´ÐµÑÑÑÐ¼

Как известно, Мексика сенсационно обыграла Германию со счетом 1:0. Тем самым Бундестим впервые за 36 лет проиграла первый матч на чемпионате мира, сообщает football24.ua.

Последний раз первый матч на футбольном Мундиале Германия проигрывала сборной Алжира (1:2) в 1982 году.

Также сообщается, что сборная Мексики впервые в истории обыграла национальную команду Германии.
Футбол ФИФАфутбол Чемпионат ГерманииФутбол Чемпионат мира-2018бойкот ЧМ-2018Футбол КОНКАКАФ
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-06-18 10:31 :49