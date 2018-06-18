Германия впервые за 36 лет проиграла первый матч ЧМ и потерпела первое поражение от Мексики

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 по футболу в группе «F» сборная Мексика нанесла действующему обладателю титула сильнейшей команды планеты сборной Германии историческое поражения.

Как известно, Мексика сенсационно обыграла Германию со счетом 1:0. Тем самым Бундестим впервые за 36 лет проиграла первый матч на чемпионате мира, сообщает football24.ua.

Последний раз первый матч на футбольном Мундиале Германия проигрывала сборной Алжира (1:2) в 1982 году.

Также сообщается, что сборная Мексики впервые в истории обыграла национальную команду Германии.

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