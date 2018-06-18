Финал боксерской суперсерии WBSS Усик – Гасиев состоится в Москве

Стало известно место проведения финального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBC и WBO украинцем Александром Усиком и чемпионом планеты по версиям WBA и IBF российским боксером Муратом Гасиевым.

Боксерский поединок Усик (14-0, 11 КО) – Гасиев (26-0, 19 КО) состоится 21-го июля в Москве на главной крытой арене города – спортивном комплексе «Олимпийский». Об этом сообщил президент Федерации бокса России Умар Кремлев, пишет ldufk.edu.ua.

Ранее украинский боксер, выпускник аспирантуры Львовского государственного университета физической культуры Александр Усик сообщил, что готов провести бой с Муратом Гасиевым в любой точке мира.

Напомним, Усик и Гасиев должны были встретиться в финале WBSS 11-го мая, но поединок был перенесен из-за травмы украинского боксера. Новой датой финала называлось 21-е июля, однако долгое время не был решен вопрос относительно места проведения боя. Промоутеры Гассиева хотели бы провести его в Москве, однако на это не соглашалась команда Усика.

Победитель боя станет обладателем пяти чемпионских поясов в тяжелом весе (WBA, WBC, WBO, IBF и по версии The Ring), трофея Мухаммеда Али и чека на 10 млн долларов призовых.

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