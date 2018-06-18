live
Aнонси
Анатолій Гриценко, міністр оборони (2005 — 2007 рр.), у програмі DROZDOV
Анатолій Гриценко, міністр оборони (2005 — 2007 рр.), у програмі DROZDOV
19 июня, вторник
Анонс програми Злий дім
Анонс програми Злий дім
19 июня, вторник
Анонс програми Громадська прокуратура
Анонс програми Громадська прокуратура
19 июня, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
понедельник, 18 июня, 2018, 18:07 Спорт
Финал боксерской суперсерии WBSS Усик – Гасиев состоится в Москве

Стало известно место проведения финального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBC и WBO украинцем Александром Усиком и чемпионом планеты по версиям WBA и IBF российским боксером Муратом Гасиевым.

Боксерский поединок Усик (14-0, 11 КО) – Гасиев (26-0, 19 КО) состоится 21-го июля в Москве на главной крытой арене города – спортивном комплексе «Олимпийский». Об этом сообщил президент Федерации бокса России Умар Кремлев, пишет ldufk.edu.ua.

Ранее украинский боксер, выпускник аспирантуры Львовского государственного университета физической культуры Александр Усик сообщил, что готов провести бой с Муратом Гасиевым в любой точке мира.

Напомним, Усик и Гасиев должны были встретиться в финале WBSS 11-го мая, но поединок был перенесен из-за травмы украинского боксера. Новой датой финала называлось 21-е июля, однако долгое время не был решен вопрос относительно места проведения боя. Промоутеры Гассиева хотели бы провести его в Москве, однако на это не соглашалась команда Усика.

Победитель боя станет обладателем пяти чемпионских поясов в тяжелом весе (WBA, WBC, WBO, IBF и по версии The Ring), трофея Мухаммеда Али и чека на 10 млн долларов призовых.

 
МоскваБоксАлександр УсикМурат Гасиев
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-06-18 20:09 :28