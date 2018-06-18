Депутата Львовского облсовета от БПП во второй раз поймали на коррупции

1 июня Апелляционный суд Львовской области оставил в силе постановление Галицкого районного суда, который признал депутата Львовского областного совета виновным в совершении админправонарушения, связанного с коррупцией.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Как сообщается, находясь на выборной должности, человек несвоевременно сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии субъекта декларирования – Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Речь идет о приобретении в собственность транспортного средства – полуприцепа «SPLITZER SF 2737», стоимостью более 420 тыс. грн.

Такие действия народного избранника квалифицированы по ч.2 ст.172-6 КУпАП – нарушение требований финансового контроля.

Кроме того, в этом году в марте Апелляционный суд оставил в силе постановление Галицкого районного суда г.Львова, согласно которому указанное лицо признано виновным в совершении аналогичного админправонарушения.

Тогда депутат несвоевременно сообщил НАЗК о покупке транспортного средства – «DAF XF 105.460», стоимостью 245 тыс. грн. По результатам судебного рассмотрения народному избраннику применено взыскание в виде 1700 грн штрафа.

По данным IA ZIK, речь идет про депутата Львовского облсовета от фракции БПП Николая Седила.

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