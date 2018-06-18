Чиновника ЛОГА подозревают в служебной халатности: ущерб 270 тыс. грн

За процессуальным руководством Радеховской местной прокуратуры, следователи Нацполиции направили в суд обвинительный акт в отношении чиновника управления капитального строительства Львовской ОГА.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

62-летний львовянин в течение ноября – декабря 2016 года совершил правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.367 УК Украины (служебная халатность). Досудебным расследованием установлено, что чиновник осуществлял технический надзор на объекте строительства детского дома семейного типа в Радехове.

Мужчина достоверно знал, что предприятием-подрядчиком еще не все работы выполнены, а материалы использованы, однако все же подписал и заверил печатью акты приемки выполненных работ.

Указанные документы стали основанием для перечисления бюджетных средств фирме по завышенной цене.

Чиновник был обязан проконтролировать как выполняются строительные работы, однако не сделал этого должным образом.

В результате этого, интересам Львовского областного совета был причинен ущерб на общую сумму более 270 тыс. грн, что в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан и считается тяжелым последствием.

Также отмечается, что с целью возмещения причиненного ущерба прокуратура будет заявлять гражданский иск.

В случае доказательства вины злоумышленник может попасть за решетку на 5 лет.

Также ему грозит штраф и трехлетнее лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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