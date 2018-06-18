Бойцов на Донбассе хотят освободить от уплаты военного сбора

Военнослужащих, находящихся в зоне ООС, нужно освободить от уплаты военного сбора, а также необходимо разблокировать поставки бронежилетов.

Об этом сегодня во время заседания Согласительного совета, которое транслирует телеканал ZIK, заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

Сергей Пашинский обратил внимание на «вопиющую вещь, которую мы до сих пор не урегулировали».

«Есть законопроект №№ 8349, 8350 – это изменения в таможенный и налоговый кодекс, которые освобождают наших военнослужащих, которые находятся в зоне ООС, от военного сбора, которые освобождают бронежилеты от НДС. На сегодняшний день воины, которые нас защищают, которые каждый день погибают, платят военный сбор. Неужели мы даже этого не можем сделать для них? Неужели мы не можем разблокировать поставки бронежилетов?» – заявил Сергей Пашинский.

Сергей Пашинский также напомнил о законопроекте № 6688 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере, внесенный еще в прошлом году.

«Мы до этого времени даже не поставили его в повестку дня. Уважаемые друзья, мы смогли остановить военную агрессию на востоке, но мы полностью проигрываем информационную войну. Если сейчас мы не сконцентрируем свои усилия и наведем порядок в своем информационном пространстве, мы проиграем всю войну», – заявил Сергей Пашинский.

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