Болельщики из Нигерии не смогли покинуть Калининград из-за отсутствия шенгенских виз

Фанаты сборной Нигерии по футболу не смогли покинуть Калининград на поезде, поскольку не имели шенгенских виз.

Более 150 болельщиков сборной Нигерии не смогли выехать из Калининградской области после матча первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Хорватией, сообщает football24.ua.

Они не смогли покинуть территорию области на поезде из-за отсутствия шенгенских виз.

Заявка на транзитную визу при покупке билета на поезд из Калининграда в остальную Россию автоматически дается только гражданам России, другие должны заранее подавать отдельную заявку на визу.

Сотрудники ФИФА пообещали помочь нигерийцам решить проблему и найти билеты на самолет.

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