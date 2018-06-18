live
Aнонси
Оксана Сироїд, віце-прем’єр-міністр України у програмі «Hard з Влащенко» 18.06.2018, о 20:00
Оксана Сироїд, віце-прем’єр-міністр України у програмі «Hard з Влащенко» 18.06.2018, о 20:00
18 июня, понедельник
Анатолій Гриценко, міністр оборони (2005 — 2007 рр.), у програмі DROZDOV
Анатолій Гриценко, міністр оборони (2005 — 2007 рр.), у програмі DROZDOV
19 июня, вторник
Анонс програми Злий дім
Анонс програми Злий дім
19 июня, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
понедельник, 18 июня, 2018, 13:38 Спорт
Болельщики из Нигерии не смогли покинуть Калининград из-за отсутствия шенгенских виз

Фанаты сборной Нигерии по футболу не смогли покинуть Калининград на поезде, поскольку не имели шенгенских виз.

Ð¤Ð°Ð½Ð°ÑÐ¸ Ð·Ð±ÑÑÐ½Ð¾Ñ ÐÑÐ³ÐµÑÑÑ Ð½Ðµ Ð·Ð¼Ð¾Ð³Ð»Ð¸ Ð¿Ð¾ÐºÐ¸Ð½ÑÑÐ¸ ÐÐ°Ð»ÑÐ½ÑÐ½Ð³ÑÐ°Ð´ ÑÐµÑÐµÐ· Ð²ÑÐ´ÑÑÑÐ½ÑÑÑÑ ÑÐµÐ½Ð³ÐµÐ½ÑÑÐºÐ¸Ñ Ð²ÑÐ·

Более 150 болельщиков сборной Нигерии не смогли выехать из Калининградской области после матча первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Хорватией, сообщает football24.ua.

Они не смогли покинуть территорию области на поезде из-за отсутствия шенгенских виз.

Заявка на транзитную визу при покупке билета на поезд из Калининграда в остальную Россию автоматически дается только гражданам России, другие должны заранее подавать отдельную заявку на визу.

Сотрудники ФИФА пообещали помочь нигерийцам решить проблему и найти билеты на самолет.

 
Футбол ФИФАФутбол АфрикиФутбол Чемпионат мира-2018бойкот ЧМ-2018шенгенские визы
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-06-18 15:43 :59