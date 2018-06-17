live
Aнонси
Анатолій Гриценко, міністр оборони (2005 — 2007 рр.), у програмі DROZDOV
Анатолій Гриценко, міністр оборони (2005 — 2007 рр.), у програмі DROZDOV
19 июня, вторник
Анонс програми Злий дім
Анонс програми Злий дім
19 июня, вторник
Анонс програми Громадська прокуратура
Анонс програми Громадська прокуратура
19 июня, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
воскресенье, 17 июня, 2018, 22:06 Мир
Задержка в развитии: ученые нашли галактику, которая не менялась 10 млрд лет

Ученые заметили интересную особенность глобулярных кластеров галактики NGC 1277. Глобулярные кластеры – группы звезд, в которых обычно два цвета. Красные кластеры формируются при рождении галактики, находятся близко к ее центру и содержат высокие концентрации гелия. Синие кластеры – это кусочки малых галактик, со временем поглощенных большими. Крайне малое количество синих кластеров в NGC 1277 предусматривает, что галактика практически не изменилась с момента своего формирования. В Млечном Пути есть как красные, так и синие скопления звезд, что обусловлено постоянным поглощением других галактик на пути.

NGC 1277 предоставляет ученым отличную возможность узнать больше о природе молодых галактик, даже если ей самой уже 10 миллиардов лет. Согласно NASA, она находится на стадии «задержки развития», сообщает naked-ѕсіепсе.

«Я изучал глобулярные кластеры в течение долгого времени, но подобное увидел впервые. Это первый раз, когда в столь массивной галактике наблюдается так мало синих глобулярных кластеров», – говорит один из специалистов NASA.

Более того, NGC 1277 находится довольно близко – всего в 240 миллионах световых лет от нас, что делает открытие еще более ценным.

NGC 1277 расположена в скоплении Персея. Там находятся более тысячи галактик. По размерам NGC 1277 – не более четверти от нашей галактики, но внутри нее вдвое больше звезд.

После запуска космического телескопа Джеймса Вебба в 2019-м ученые надеются получить более точные снимки галактики и проследить движение ее глобулярных кластеров. Они также намерены выяснить количество темной материи в этой галактике.
NASAученыеисследованиявселенная
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-06-18 00:23 :12