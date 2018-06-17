Задержка в развитии: ученые нашли галактику, которая не менялась 10 млрд лет

Ученые заметили интересную особенность глобулярных кластеров галактики NGC 1277. Глобулярные кластеры – группы звезд, в которых обычно два цвета. Красные кластеры формируются при рождении галактики, находятся близко к ее центру и содержат высокие концентрации гелия. Синие кластеры – это кусочки малых галактик, со временем поглощенных большими. Крайне малое количество синих кластеров в NGC 1277 предусматривает, что галактика практически не изменилась с момента своего формирования. В Млечном Пути есть как красные, так и синие скопления звезд, что обусловлено постоянным поглощением других галактик на пути.

NGC 1277 предоставляет ученым отличную возможность узнать больше о природе молодых галактик, даже если ей самой уже 10 миллиардов лет. Согласно NASA, она находится на стадии «задержки развития», сообщает naked-ѕсіепсе.

«Я изучал глобулярные кластеры в течение долгого времени, но подобное увидел впервые. Это первый раз, когда в столь массивной галактике наблюдается так мало синих глобулярных кластеров», – говорит один из специалистов NASA.

Более того, NGC 1277 находится довольно близко – всего в 240 миллионах световых лет от нас, что делает открытие еще более ценным.

NGC 1277 расположена в скоплении Персея. Там находятся более тысячи галактик. По размерам NGC 1277 – не более четверти от нашей галактики, но внутри нее вдвое больше звезд.

После запуска космического телескопа Джеймса Вебба в 2019-м ученые надеются получить более точные снимки галактики и проследить движение ее глобулярных кластеров. Они также намерены выяснить количество темной материи в этой галактике.

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