Ядерный апокалипсис полностью изменит жизнь людей на руинах уничтоженного мира

Ядерный апокалипсис, уверены ученые, обернется для Земли и ее жителей настоящей катастрофой. Людям, которые выжили, придется приспосабливаться к совершенно измененной в результате этого среде обитания.

Об этом сообщает cikavosti.com.

Взрыв ядерной бомбы спровоцирует выпадение черного ливня из маслянистых веществ, что покроет все поверхности и загрязнит воду и воздух радиацией. В организме человека начнутся опасные для жизни необратимые процессы.

Электромагнитные излучения лишат людей электричества, а область эпицентра взрыва охватят пожары и поднимется огромное токсичное облако, которое спрячет Солнце. Спасенным во время ядерного апокалипсиса придется 30 лет жить в темноте при постоянно снижающейся температуре.

Подобные условия не позволят заниматься сельским хозяйством, и человечество начнет вымирать от голода. От постоянного холода вымрут растения, а уничтожение ультрафиолетовым излучением 50% озонового слоя приведет к мутации живых существ. Охлаждение океанов будет сопровождаться мощными тайфунами и ураганами.

После появления солнца люди, пытаясь вырастить урожай, будут склонны к раку кожи.

Спасением станут консервы, но и они не смогут защитить от пагубного воздействия на организм частиц стронция-90, что является причиной онкологии.

Продолжительность жизни потомков людей, выживших при ядерном взрыве, значительно сократится, а дети будут рождаться с различными дефектами. Ученые утверждают, что апокалипсис не уничтожит полностью земную цивилизацию. Ситуация изменится в лучшую сторону лишь через 30 лет после катастрофы.

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