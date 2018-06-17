live
Aнонси
Анонс програми Вижити в Україні: Будинки-вбивці
Анонс програми Вижити в Україні: Будинки-вбивці
17 июня, воскресенье
Анатолій Гриценко, міністр оборони (2005 — 2007 рр.), у програмі DROZDOV
Анатолій Гриценко, міністр оборони (2005 — 2007 рр.), у програмі DROZDOV
19 июня, вторник
Анонс програми Злий дім
Анонс програми Злий дім
19 июня, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
воскресенье, 17 июня, 2018, 17:55 Общество
Ядерный апокалипсис полностью изменит жизнь людей на руинах уничтоженного мира

Ядерный апокалипсис, уверены ученые, обернется для Земли и ее жителей настоящей катастрофой. Людям, которые выжили, придется приспосабливаться к совершенно измененной в результате этого среде обитания.

Об этом сообщает cikavosti.com.

Ð¯Ð´ÐµÑÐ½ÑÐ¹ Ð°Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð»Ð¸Ð¿ÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾ÑÑÑÑ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ñ Ð»ÑÐ´ÐµÐ¹ Ð½Ð° ÑÐ°Ð·Ð²Ð°Ð»Ð¸Ð½Ð°Ñ ÑÐ½Ð¸ÑÑÐ¾Ð¶ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¼Ð¸ÑÐ°

Взрыв ядерной бомбы спровоцирует выпадение черного ливня из маслянистых веществ, что покроет все поверхности и загрязнит воду и воздух радиацией. В организме человека начнутся опасные для жизни необратимые процессы.

Электромагнитные излучения лишат людей электричества, а область эпицентра взрыва охватят пожары и поднимется огромное токсичное облако, которое спрячет Солнце. Спасенным во время ядерного апокалипсиса придется 30 лет жить в темноте при постоянно снижающейся температуре.

Подобные условия не позволят заниматься сельским хозяйством, и человечество начнет вымирать от голода. От постоянного холода вымрут растения, а уничтожение ультрафиолетовым излучением 50% озонового слоя приведет к мутации живых существ. Охлаждение океанов будет сопровождаться мощными тайфунами и ураганами.

После появления солнца люди, пытаясь вырастить урожай, будут склонны к раку кожи.

Спасением станут консервы, но и они не смогут защитить от пагубного воздействия на организм частиц стронция-90, что является причиной онкологии.

Продолжительность жизни потомков людей, выживших при ядерном взрыве, значительно сократится, а дети будут рождаться с различными дефектами. Ученые утверждают, что апокалипсис не уничтожит полностью земную цивилизацию. Ситуация изменится в лучшую сторону лишь через 30 лет после катастрофы.
ядерная войнаапокалипсис
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-06-17 19:41 :03