ВСУ отстояли позиции на Мариупольском направлении – двое военных ранены

Ситуация в районе проведения Операции объединенных сил остается контролируемой. На протяжении прошлых суток, 16 июня, боевые действия продолжались на отдельных направлениях. Российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня 27 раз, из них 5 раз применяли тяжелое вооружение.

Об этом говорится в сводке за сутки штаба ООС по состоянию на 7:00 17 июня.

На Луганщине отмечается частичное обострение обстановки в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, а также вблизи Троицкого, что на Дебальцевском направлении.

На Горловском и Донецком направлениях продолжались кратковременные огневые контакты с противником, с использованием стрелкового оружия в районах населенных пунктов Зайцево, Верхнеторецкое, Авдеевка и Марьинка.

Сложная ситуация остается на Мариупольском направлении, где не прекращаются бои в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное, Лебединское и Широкино. Под прикрытием огня из минометов и гранатометов противник пытался завладеть нашими передовыми позициями. Адекватный ответ подразделений Объединенных сил не допустил продвижения врага, ни одного клочка украинской земли не потеряно.

Во время боевых действий в минувшие сутки два наших воина получили ранения, их жизни ничего не угрожает. Раненых срочно эвакуировали в госпиталь.

За текущихе сутки, 17 июня, потерь нет.

По данным разведки, за прошедшие сутки уничтожен однин оккупант.

Подробнее о событиях в районе проведения операции будет сообщено во время ежедневного брифинга представителя Объединенных сил.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.