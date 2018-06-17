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воскресенье, 17 июня, 2018, 21:48 Общество
Врачи рассказали, куда девается жир после похудения

Оказывается, даже врачи в большей массе не могут ответить на этот вопрос. Между тем, в исчезновении жира при похудении нет абсолютно ничего мистического.

Об этом сообщает ukrhealth.

Британское издание Dailу Mail опросило 150 врачей, диетологов и персональных тренеров, поинтересовавшись, куда исчезает жир с исхудавшего тела. Эти специалисты высказали абсолютно разные версии о природе такого исчезновения.

«98% медицинских работников не смогли объяснить, как это работает», – сообщило издание.

В частности, многие опрошенные заявили, что жир превращается в энергию. На первый взгляд, логично. Однако данная версия противоречит закону сохранения массы вещества, которому подчиняются все химические реакции, констатировали эксперты Dailу Mail.

Также были предложены гипотезы о том, что жир трансформируется в мышцы или выходит через толстую кишку. И то, и другое тоже оказалось неправильным.

Процесс исчезновения жира прокомментировали ученые из Университета Нового Южного Уэльса. Они заявили: большая часть жира, которая теряется человеком при похудении, просто... выдыхается.

«Жир превращается в двуокись углерода и воду. Углекислый газ уходит из организма через легкие, a вода выводится c мочой или потом. Если человек теряет 10 килограммов жира, около 8,4 кг «испаряется» через легкие, a 1,6 кг превращаются в воду», – констатировали научные специалисты.
здоровьеЧеловек
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2018-06-18 00:23 :16