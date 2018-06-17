В Венесуэле прогремел взрыв: многие погибли мученической смертью

17 человек погибли в субботу, 16 июня, в клубе Los Cotorros в Каракасе после взрыва гранаты со слезоточивым газом. В числе погибших – восемь несовершеннолетних.

Об этом сказал министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Боливарианской Республики Нестор Реверол, – сообщает obozrevatel.com со ссылкой на Union Radio.

«Среди них восемь несовершеннолетних, пять человек получили травмы, один находится в тяжелом состоянии», – отметил министр. Реверол рассказал, что в клубе находились около 500 человек.

Реверол также сообщил о задержанных семерых человек по подозрению в причастности к подрыву гранаты со слезоточивым газом в клубе в Каракасе.

Asistentes a fiesta intentaron huir luego que activaron bomba lacrimógena en Club Los Cotorros de El Paraíso. Familiares de víctimas indicaron que la puerta principal estaba cerrada y muchos cayeron por las escaleras encima de otras personas. pic.twitter.com/q1tdbspFo8 — Darvinson Rojas (@DarvinsonRojas) 16 июня 2018 г.

«Задержаны семь человек, в их числе двое несовершеннолетних, – сказал министр. – Согласно полученной от свидетелей информации, взрыв гранаты устроил один из несовершеннолетних».

Ранее EL Universal сообщала о как минимум 21 погибшем. По информации издания, в клубе была организована вечеринка, в ходе которой произошел конфликт между посетителями. Один из них привел в действие гранату со слезоточивым газом, что вызвало панику среди присутствующих.

Как написал в своем Twitter венесуэльский журналист Дарвинсон Рохас, часть посетителей погибли от удушья, часть – во время давки, пытаясь выбраться наружу. Согласно его данным, большинству погибших было от 16 до 20 лет.

По данным венесуэльских СМИ, после взрыва в клубе началась паника и давка.

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