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воскресенье, 17 июня, 2018, 20:06 Политика
В Украине значительно уменьшилось количество случаев пыток, – ООН

Специальный докладчик ООН по предотвращению пыток Нильс Мельцер заявляет, что в Украине после 2016 года значительно уменьшилось количество случаев нечеловеческого обращения и пыток.

Об этом он рассказал в интервью «Зеркалу недели» после того, как в мае-июне оценивал ситуацию относительно запрета пыток в Украине.

«Должен сказать, что после 2016 года случаев бесчеловечного обращения, пыток на территории, контролируемой властями Украины, значительно уменьшилось», – сказал Мельцер.

По его словам, в 2014-2016 годах «была достаточно распространена практика незаконного содержания под стражей, бесчеловечного отношения, но с тех пор ситуация с этим улучшилась».

Он отметил, что «в ИВС ситуация уже более-менее нормальная».

Однако, по словам Мельцера, заявления о ненадлежащем отношении касаются именно задержания – до того, как человека официально берут под стражу и регистрируют его в журнале.

«А это может длиться три дня и больше. Когда человека держат не официально в камере в отделении полиции, а где-то в подвале или даже в кабинетах следователей, оперативников. Там могут применять серьезные избиения и пытки», – сказал он.

Спецдокладчик ООН рассказал, что для пыток используют электрошокеры, людей подвешивают в наручниках.

«Даже 14-летние четко описали, как выполнялась относительно них эта процедура. Рассказывали и о том, что на голову надевали полиэтиленовые пакеты, перевязывали липкой лентой на шее, чтобы сделать придушение. Кроме того, бывали еще и устные угрозы насилия, избиений, сексуального насилия», – отметил он.

Мельцер подчеркнул, что эффективность деятельности полицейских не должна оцениваться по плановым показателям.

Отвечая на вопрос о наличии так называемых «тайных тюрем СБУ», спецдокладчик ООН сказал: «Мы встречались с руководством СБУ, именно они и заявили, что таких мест уже нет».

Впрочем, по словам Мельцера, основным источником информации для него были лица, которые уволились или которых перевели в официальные места содержания из неофициальных.

«Никто нам не заявлял, что после 2016 года кого-то где-то держали в каких-то местах содержания СБУ. Говорили, что какие-то неизвестные где-то держали несколько дней, пока они не соглашались признать вину. Потом этих людей высаживали где-то на улице, а уже через несколько минут их забирала СБУ и официально везла на допрос. Или это совпадение? Не думаю. То есть методы у них эволюционируют. Заявлений о таких нарушениях становится все меньше. По моему личному мнению, эта проблема уже более-менее решена», – сказал он.

Ранее сообщалось, что Мельцер вместе со своей командой с 20 мая до 8 июня в Украине оценивал общую ситуацию относительно запрета пыток и других видов обращений, унижающих человеческое достоинство.

 
ООНСБУправа человекапытки
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2018-06-18 00:23 :42