В Украине сократилось производство молока и мяса

Производство молока в Украине в январе-мае 2018 года сократилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 3,9 млн т.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, сообщает Аgravery.

Производство яиц за пять месяцев выросло на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 6,6 млрд шт.

Вместе с тем, производство мяса (в живом весе) сократилось на 0,9% – до 1,326 млн т.

Напомним, данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, части зоны проведения АТО.

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