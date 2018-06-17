В США во время стрельбы на фестивале пострадали 20 человек: один из подозреваемых убит

Двадцать человек, в том числе подросток, получили ранения в воскресенье утром во время стрельбы на художественном фестивале Art All Night в Трентоне, штат Нью-Джерси.

Об этом сообщает CNN.

Один подозреваемый, 33-летний мужчина, был убит, другой взят под стражу, сообщили официальные источники.

По информации медиков, 16 из 20 пострадавших имеют огнестрельные ранения. Среди пострадавших – 13-летний подросток, который находится в критическом состоянии.

Прокурор Ангело Онофри отметил, что на момент стрельбы на фестивале было около тысячи человек.

«Это абсолютно могло быть значительно хуже, учитывая ограниченное пространство и количество выстрелов, которые были сделаны», – сказал Онофри.

Металлодетекторы при входе на фестиваль не использовались, – добавил он.

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