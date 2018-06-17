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воскресенье, 17 июня, 2018, 20:21 Мир
В США во время стрельбы на фестивале пострадали 20 человек: один из подозреваемых убит

Двадцать человек, в том числе подросток, получили ранения в воскресенье утром во время стрельбы на художественном фестивале Art All Night в Трентоне, штат Нью-Джерси.

Об этом сообщает CNN.

Multiple people were wounded and one man was killed early Sunday when shooting broke out at the Art All Night festival in Trenton, New Jersey.

Один подозреваемый, 33-летний мужчина, был убит, другой взят под стражу, сообщили официальные источники.

По информации медиков, 16 из 20 пострадавших имеют огнестрельные ранения. Среди пострадавших – 13-летний подросток, который находится в критическом состоянии.

Прокурор Ангело Онофри отметил, что на момент стрельбы на фестивале было около тысячи человек.

«Это абсолютно могло быть значительно хуже, учитывая ограниченное пространство и количество выстрелов, которые были сделаны», – сказал Онофри.

Металлодетекторы при входе на фестиваль не использовались, – добавил он.
СШАстрельбапострадавшиеНью-Джерси
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2018-06-18 00:23 :56