В США больше доверяют Трюдо, чем Трампу, – опрос

Американцы в торговом споре между президентом США и премьер-министром Канады больше доверяют Джастину Трюдо, чем Дональду Трампу. 57% опрошенных поддерживают Трюдо, а позицию Трампа разделяют 37% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Ipsos, – сообщает The Global News.

Опрос состоялся после личной атаки Трампа на Трюдо в течение последних нескольких дней на фоне эскалационного торгового спора между Канадой и США.

На днях итоговой пресс-конференции на саммите G7, Джастин Трюдо сказал, что Канада не позволит «подталкивать» себя Соединенными Штатами на фоне спора о тарифах на сталь и алюминий. Премьер-министр также заявил, что это «обидно» слышать, что Трамп оправдывает свои тарифы как проблему национальной безопасности.

Трамп тогда наслал Трюдо серии взрывных твитов, на половине пути северокорейского саммита, называя премьер-министра «кротким и мягким» и «очень нечестным и слабым».

Отмечается, что 57% опрошенных поддерживают Трюдо, а позицию Трампа разделяют 37% респондентов.

В опросе приняли участие более 1000 жителей США. Он проводился в период с 12 по 14 июня 2018 года.

Напомним, что в последнее время отношения между США и Канадой существенно усложнились, поскольку обе страны ведут спор за торговую пошлины на алюминий и сталь, а также судьбу Североамериканской зоны свободной торговли.

8 марта Трамп анонсировал 25-процентную пошлину на импорт стали и 10-процентные ввозные пошлины для импортного алюминия, которые в итоге вступили в силу 1 мая. Решение США о пошлинах на сталь и алюминий жестко раскритиковали в ЕС и Китае и пообещали принять контрмеры.

В конце концов Вашингтон отложил введение пошлин, в частности, для стран ЕС, Канады и Мексики и пошел на дополнительные переговоры с Европой.

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