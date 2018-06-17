В РПЦ грозят фатальными последствиями для мирового православия в случае признания автокефалии УПЦ

В РПЦ считают, что создание Единой Поместной Церкви в Украине может обернуться фатальными последствиями для мирового православия.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Наше единство, единство Православной церкви во всем мире – реально и без сомнения для всех ее верных чад. Уверен, что и в Константинопольской Православной Церкви, и во всех других поместных Церквях священноначалие, духовенство и верующие это понимают и чувствуют так же. И мы должны сейчас – приложить все усилия, чтобы это единство не было разрушено, чтобы под предлогом преодоления раскола не возник новый, более глубокий и серьезный раскол, который рассечет на части все тело мирового православия», – цитирует главу синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Иллариона "Религиозная правда."

Для тех же, кто вне церкви, кто уже в расколе с ней, считает российский митрополит, церковное единство ничего не значит.

«Она для них действительно фантом, пустой звук, – продолжает иерарх РПЦ. – Они готовы подрывать ее и дальше, ради своих интересов и интересов той или иной политической власти».

Архиерей не согласен с теми, кто считает, будто в православном мире нет консенсуса в вопросе предоставления автокефалии, а значит, Константинополь может действовать в «украинском вопросе» на свое усмотрение.

Напомним, Украинская православная церковь может получить автокефалию уже в июле.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.