В Польше впервые выплатят деньги пострадавшему от операции «Висла»

Около 400 тыс. злотых в качестве возмещения убытков, понесенных в результате операции «Висла», получил гражданин Польши, 85-летний житель Бещад. Это первый подобный приговор в истории.

Огромную сумму компенсации юрист, который вел дело, сравнивает с выигрышем в лотерею, поэтому ради безопасности данные клиента не обнародуют, – пишет Наш Выбор, газета украинцев Варшавы.

В 1947 году, когда в села приходило войско выселять украинцев, на сборы давали несколько часов. Позволяли забрать то, что влезло на подводу. Адвокат Лукаш Куровский рассказывает, что обычно о национальности никто не спрашивал, поэтому из сел, где подавляющее большинство населения были украинцами, принудительно выселяли всех, даже поляков.

«Много лет назад, когда клиент рассказывал о деле в суде, в его глазах блестели слезы», – говорит адвокат.

Через 10 лет после проведения операции «Висла» решением уездного совета 1957 года оставленные села были экспроприированы.

По словам адвоката, именно на причинно-следственной связи между совершенным ущербом и виной государства сосредотачивалось внимание во время процесса.

«Мы подчеркнули, в частности, с помощью показаний очевидцев, что это была вина государства (тогдашней коммунистической Польской Народной Республики – ред.). Насильно заставили покинуть дом, 10 лет спустя пришли на эти земли и решили, что деревня является безлюдной, и на основании этого приняли решение об экспроприации», – рассказывает адвокат.

Когда государство кого-то сначала выгоняет, «очищает» недвижимость, а впоследствии несколько лет спустя, появляется чиновник и утверждает, что эти территории являются пустыми, а следовательно их можно конфисковать, – связь между действиями государства и наносимым ущербом очевидна. Именно такое решение и принял суд.

Судебный процесс по делу возмещения длился целых 15 лет.

Справка: В 1947 году из южных и центрально-восточных территорий Польши просоветский режим Болеслава Берута, которого называли «польским Сталиным», принудительно выселял население украинского происхождения. В результате так называемой операции «Висла» с этих территорий вывезено более 140 тыс. представителей коренного населения.

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