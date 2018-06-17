В Киеве задержали лидера движения «Традиция и порядок»

В Киеве задержали лидера консервативного движения «Традиция и порядок» Богдана Ходаковского.

Об этом Ходаковский написал на своей странице в Facebook.

«В газенвагене. Подтягивайтесь на Герцена, Шевченковский участок. Арестованных более 60 человек», – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве жестоко избили противников «Прайд»-парада.

Кроме Ходаковского, задержаны еще шестеро представителей движения «Традиция и порядок».

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