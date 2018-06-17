воскресенье, 17 июня, 2018, 10:58 Киев
В Киеве задержали лидера движения «Традиция и порядок»
В Киеве задержали лидера консервативного движения «Традиция и порядок» Богдана Ходаковского.
Об этом Ходаковский написал на своей странице в Facebook.
«В газенвагене. Подтягивайтесь на Герцена, Шевченковский участок. Арестованных более 60 человек», – говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве жестоко избили противников «Прайд»-парада.
Кроме Ходаковского, задержаны еще шестеро представителей движения «Традиция и порядок».
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