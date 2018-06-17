live
Aнонси
Анатолій Гриценко, міністр оборони (2005 — 2007 рр.), у програмі DROZDOV
Анатолій Гриценко, міністр оборони (2005 — 2007 рр.), у програмі DROZDOV
19 июня, вторник
Анонс програми Злий дім
Анонс програми Злий дім
19 июня, вторник
Анонс програми Громадська прокуратура
Анонс програми Громадська прокуратура
19 июня, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
воскресенье, 17 июня, 2018, 19:50 Общество
В Киеве прошел марш полицейского произвола, – И.Луценко

Мы в очередной раз убедились, что государство в лице Национальной полиции грубо нарушает право граждан на свободу мирных собраний и ряд других прав человека. Я сейчас сознательно абстрагируюсь от анализа ценностей, которые двигали участниками, просто говорю о надругательстве над Законом.

Об этом пишет народный депутат Игорь Луценко в своем блоге на сайте Украинской правды.

Ð ÐµÐ·ÑÐ»ÑÑÐ°Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÐºÑ Ð·Ð¾Ð±ÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ñ Ð·Ð° Ð·Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ¾Ð¼ "ÑÐ¾ÑÐ¾ ÑÐ²Ð°Ð²ÑÐ»Ð»Ñ ÑÐºÑÐ°ÑÐ½ÑÑÐºÐ¾Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑÑÑ"

Первое. Действия полиции, традиционно беззаконные, сегодня были аналогичны тем, которые были 9 мая прошлого года, во время пропагандистских акций «русского мира» – так называемый «Бессмертный полк».

Как и 9 мая 2017 года, так и сегодня, для одних граждан полиция создала условия для того, чтобы они в полной мере и беспрепятственно провели свою акцию. Другим же были созданы ограничения в проведении их мирного собрания, которое было абсолютно так же анонсировано в предусмотренном Конституцией порядке, как и их оппонентов. Обе стороны должным образом информировали власть о своих акциях, но полиция без решения суда (в нарушение Конституции!) акцию одних ограничила в пользу других. Это и называется «полицейский беспредел».

Так, по словам представителей НПУ, параллельно с заявкой на проведение Марша равенства была заявка на перевод молебна возле памятника Грушевскому, который находится возле пересечения улиц Владимирской и бульвара Шевченко. Когда, по словам полиции, участники вышли на улицу Владимирскую, их просто задержали. Несмотря на то, что сама же Нацполиция фактически подтвердила, что действовали они в соответствии с заявкой.

Так, контр-митинг препятствовал основному митингу. Но его участники, по украинскому законодательству, имеют такое же право на улицу для своего мирного собрания, как и их оппоненты. И решать вопрос приоритетности этого права должен суд. Напомню, в судах даже в выходные дни есть дежурный судья, который при необходимости за полчаса может принять соответствующее решение, при участии сторон.

Зато нам показали, что у кого сила – у того и право на мирные собрания, тот «равнее» других.

Второе. Чрезмерное применение силы. Это видно на видео.

Сегодняшнюю акцию со вчерашнего дня обеспечивали под кураторством МВД в составе не менее бригады. Несколько тысяч сотрудников силовых ведомств, старый Беркут и новый спецназ Нацполиции. Такие силы позволяли без проблем, если уже такое решение принято в определенном законом порядке, оттеснить несколько десятков участников одной из акций и обеспечить коридор безопасности между двумя митингами.

Кстати, Нацполиция это практически смогла сделать 9 мая 2017-го, практически тогда обошлось без задержаний. Зато сегодня задержали подавляющее большинство, 57 человек. Вместо оттеснять, действуют по боевым правилам – окружить и обезвредить, то есть задержать.

Подчеркну, никто не нападал на полицию, даже взаимной «схваткой» это назвать трудно, это было просто массовое избиение и задержание.

Силу применяли откровенно незаконным способом. На видео видно, как перед задержанием граждан пропускают через так называемый «строй» или «коридор», нанося им удары руками и ногами без всякого на то основания.

Минимум 10 пострадавших, сейчас 7 из них находятся в больнице. К примеру, полиция избила 17-летнюю девушку, которая, как говорят окружающие, не совершала никаких противоправных действий – просто досталось за компанию со всеми. Есть информация о малолетнем пострадавшем, которую сейчас проверяем. Закон о нацполиции строго ограничивает применение резиновых дубинок, тем более, вряд ли может представлять опасность для спецназовца девушка весом меньше 50 кг.

Итак, сегодня – очередной день полицейского насилия, день, когда все идеи равенства, принципы законности и принципы мирного разрешения споров между гражданами Украины были растоптаны.

Беспредел, как и раньше. Право грубой силы.

Хотели этого участники «марша равенства», чтобы их оппонентов пропускали через строй, как это сделали сегодня? Я уверен, что в своей массе нет.

Тестом на искренность их приверженности идее прав человека будет их оценка действий Нацполиции.

 
КиевполицияМарш равенствапроизвол
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-06-18 00:23 :46