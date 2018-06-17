В Киеве прошел марш полицейского произвола, – И.Луценко

Мы в очередной раз убедились, что государство в лице Национальной полиции грубо нарушает право граждан на свободу мирных собраний и ряд других прав человека. Я сейчас сознательно абстрагируюсь от анализа ценностей, которые двигали участниками, просто говорю о надругательстве над Законом.

Об этом пишет народный депутат Игорь Луценко в своем блоге на сайте Украинской правды.

Первое. Действия полиции, традиционно беззаконные, сегодня были аналогичны тем, которые были 9 мая прошлого года, во время пропагандистских акций «русского мира» – так называемый «Бессмертный полк».

Как и 9 мая 2017 года, так и сегодня, для одних граждан полиция создала условия для того, чтобы они в полной мере и беспрепятственно провели свою акцию. Другим же были созданы ограничения в проведении их мирного собрания, которое было абсолютно так же анонсировано в предусмотренном Конституцией порядке, как и их оппонентов. Обе стороны должным образом информировали власть о своих акциях, но полиция без решения суда (в нарушение Конституции!) акцию одних ограничила в пользу других. Это и называется «полицейский беспредел».

Так, по словам представителей НПУ, параллельно с заявкой на проведение Марша равенства была заявка на перевод молебна возле памятника Грушевскому, который находится возле пересечения улиц Владимирской и бульвара Шевченко. Когда, по словам полиции, участники вышли на улицу Владимирскую, их просто задержали. Несмотря на то, что сама же Нацполиция фактически подтвердила, что действовали они в соответствии с заявкой.

Так, контр-митинг препятствовал основному митингу. Но его участники, по украинскому законодательству, имеют такое же право на улицу для своего мирного собрания, как и их оппоненты. И решать вопрос приоритетности этого права должен суд. Напомню, в судах даже в выходные дни есть дежурный судья, который при необходимости за полчаса может принять соответствующее решение, при участии сторон.

Зато нам показали, что у кого сила – у того и право на мирные собрания, тот «равнее» других.

Второе. Чрезмерное применение силы. Это видно на видео.

Сегодняшнюю акцию со вчерашнего дня обеспечивали под кураторством МВД в составе не менее бригады. Несколько тысяч сотрудников силовых ведомств, старый Беркут и новый спецназ Нацполиции. Такие силы позволяли без проблем, если уже такое решение принято в определенном законом порядке, оттеснить несколько десятков участников одной из акций и обеспечить коридор безопасности между двумя митингами.

Кстати, Нацполиция это практически смогла сделать 9 мая 2017-го, практически тогда обошлось без задержаний. Зато сегодня задержали подавляющее большинство, 57 человек. Вместо оттеснять, действуют по боевым правилам – окружить и обезвредить, то есть задержать.

Подчеркну, никто не нападал на полицию, даже взаимной «схваткой» это назвать трудно, это было просто массовое избиение и задержание.

Силу применяли откровенно незаконным способом. На видео видно, как перед задержанием граждан пропускают через так называемый «строй» или «коридор», нанося им удары руками и ногами без всякого на то основания.

Минимум 10 пострадавших, сейчас 7 из них находятся в больнице. К примеру, полиция избила 17-летнюю девушку, которая, как говорят окружающие, не совершала никаких противоправных действий – просто досталось за компанию со всеми. Есть информация о малолетнем пострадавшем, которую сейчас проверяем. Закон о нацполиции строго ограничивает применение резиновых дубинок, тем более, вряд ли может представлять опасность для спецназовца девушка весом меньше 50 кг.

Итак, сегодня – очередной день полицейского насилия, день, когда все идеи равенства, принципы законности и принципы мирного разрешения споров между гражданами Украины были растоптаны.

Беспредел, как и раньше. Право грубой силы.

Хотели этого участники «марша равенства», чтобы их оппонентов пропускали через строй, как это сделали сегодня? Я уверен, что в своей массе нет.

Тестом на искренность их приверженности идее прав человека будет их оценка действий Нацполиции.

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