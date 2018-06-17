В Казахстане сошел с рельсов пассажирский поезд: есть пострадавшие

В Казахстане сегодня, 17 июня, восемь вагонов пассажирского поезда «Байтерек» сообщением Астана – Алматы сошли с рельсов.

Об этом пишет издание NUR.KZ, – сообщает РБК-Украина.

По предварительной информации официального представителя МВД Республики Казахстан Руслана Иманкулова, ЧП произошло в Шуском районе Жамбылской области. С рельсов сошли 8 вагонов пассажирского поезда, три из них оказались на боку.

По его словам, поступает информация о пострадавших. Сейчас людей отправляют попутным поездом на станцию Шу. Точные данные станут известны позже после прибытия подразделений спасателей на место. Вместе с тем, по словам одного из пассажиров во время движения произошел резкий рывок, а затем состав затормозил. Уже позже он увидел, что несколько вагонов сошли с рельсов.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.