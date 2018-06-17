live
Aнонси
Анонс програми Вижити в Україні: Будинки-вбивці
Анонс програми Вижити в Україні: Будинки-вбивці
17 июня, воскресенье
Анатолій Гриценко, міністр оборони (2005 — 2007 рр.), у програмі DROZDOV
Анатолій Гриценко, міністр оборони (2005 — 2007 рр.), у програмі DROZDOV
19 июня, вторник
Анонс програми Злий дім
Анонс програми Злий дім
19 июня, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
воскресенье, 17 июня, 2018, 15:46 Мир
В Казахстане сошел с рельсов пассажирский поезд: есть пострадавшие

В Казахстане сегодня, 17 июня, восемь вагонов пассажирского поезда «Байтерек» сообщением Астана – Алматы сошли с рельсов.

Об этом пишет издание NUR.KZ, – сообщает РБК-Украина.

Ð¤Ð¾ÑÐ¾: Ð¿Ð°ÑÐ°Ð¶Ð¸ÑÑÐºÐ¸Ð¹ Ð¿Ð¾ÑÐ·Ð´ "ÐÐ°Ð¹ÑÐµÑÐµÐº" (facebook.com.Tengrinews)

По предварительной информации официального представителя МВД Республики Казахстан Руслана Иманкулова, ЧП произошло в Шуском районе Жамбылской области. С рельсов сошли 8 вагонов пассажирского поезда, три из них оказались на боку.

По его словам, поступает информация о пострадавших. Сейчас людей отправляют попутным поездом на станцию Шу. Точные данные станут известны позже после прибытия подразделений спасателей на место. Вместе с тем, по словам одного из пассажиров во время движения произошел резкий рывок, а затем состав затормозил. Уже позже он увидел, что несколько вагонов сошли с рельсов.

 
Казахстанаварияпострадавшиепоезд
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-06-17 19:41 :42