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воскресенье, 17 июня, 2018, 12:30 Общество
В Генпрокуратуре «разведали» сколько стоит «откосить» от армии в Украине

В разгар призыва и мобилизации в крупных областях Украины цены на «услуги» по уклонению от военной службы были в несколько раз ниже, чем в малонаселенных.

Об этом сообщает «Сегодня».

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В Украине, по сравнению с прошлым годом, выросло количество взяток. Если за 5 месяцев прошлого года было зарегистрировано 1084 фактов взяточничества, то за такой же период нынешнего года силовики насчитали 1152 (в среднем восемь случаев в день).

Такие данные Генеральной прокуратуры.

Суммы взяток тоже выросли – по оценкам силовиков, на 20-40%. Аппетиты взяточников отличаются в зависимости от региона. Взяток больше, и они крупнее в крупных городах с высокой деловой активностью (Киев, Харьков, Днепр), и в приграничных регионах (Луганская и Донецкая области).

Такой разрыв в стоимости объясняется значительным спросом в больших областях, который позволял взяточникам устанавливать меньшую таксу.

Медики и сотрудники военкоматов начали попадаться на взятках гораздо чаще после 2014 года, когда был возобновлен призыв на срочную службу и началась мобилизация.

По информации издания, в Одесской области за «откос» от армии брали около 300 долларов, а в западных регионах взятки дотягивали до 1500 долларов.
ГПУвзяточничествоармия. мобилизация
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2018-06-17 14:08 :46