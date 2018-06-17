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воскресенье, 17 июня, 2018, 19:15 Общество
В АП опровергли информацию о подготовке законопроекта относительно прав ЛГБТ украинцев

В Администрации президента Украины (АП) в воскресенье, 17 июня, заявили, что не готовят никаких законопроектов о равенстве прав и не обсуждали эту тему с депутатом Европейского парламента Ребеккой Хармс.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Никто из администрации Хармс не звонил и не обсуждал с ней эту тему. Есть высокая вероятность того, что ее просто разыграли», – сообщили в АП.

Ранее в воскресенье Хармс сказала журналистам, что у нее состоялся разговор с представителями АП, которые якобы передали ей слова президента Украины Петра Порошенко о его намерении на следующей неделе представить проект закона о равных правах.

Советник Хармс Максим Эристави уточнил, что собеседник евродепутат представился якобы главой АП Игорем Райниным, который якобы по поручению президента проинформировал о законодательной инициативе, которая «будет касаться и прав ЛГБТ-украинцев, в рамках европейских законодательных стандартов».

Сама Хармс находилась сегодня в Киеве и приняла участие в «Марше равенства».

«Я думаю, что это был «прайд», который получил полную поддержку государственных институтов. Киевская полиция и Нацполиция охраняли порядок очень профессионально», – высказалась депутат об организации парада в Киеве.
ЛГБТзаконопроектАП
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