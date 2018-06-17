Украинцев хотят заставить отказаться от алкоголя с помощью цен

Украинцев заставят отказаться от алкоголя. Власть приняла решение изменить цены на опьяняющие напитки

Об этом сообщает znaj.ua.

Известно, что минимальные цены на алкоголь в Украине пересчитывали еще в сентябре прошлого года. Действующие цены, уверены в МЭРТ, устарели и их пора повышать.

Согласно данным производителей алкоголя, если в прошлом году рентабельность производства бутылки водки 0,5 л была на уровне 3,75%, то сейчас – всего 0,2%. В прошлом году торговая наценка на бутылку, как заявляют участники алкогольного рынка, составляла 18,36 грн, сейчас – 17,4 грн. В связи с этим совместными усилиями чиновники и профильные ассоциации определили новые минимальные цены.Если сейчас минимальная цена на бутылку водки – 79,55 грн, то после пересмотра она составит уже 89,4 грн. В среднем водка подорожает на 12,4-19,6%, коньяк – на 6,6-9,5%, а вино – на 4,5-13,5%.

До тех пор, пока минимальные цены не соответствуют реальным затратам, поясняют в правительстве, «теневой рынок» будет процветать. Так, цены на нелегальный алкоголь остаются на уровне минимальных, а тем, кто производит спиртные напитки законно, приходится их повышать, чтобы не работать в убыток. Украинцы, выбирая между дешевой незаконной и более дорогой, но легальной водкой, предпочтение отдают первому варианту. В ситуации, когда минимальные цены будут соответствовать экономически обоснованным, легальные производители получат возможность на равных конкурировать с «серым рынком».

К слову, представители профильных ассоциаций идею повышения цен поддерживают. По их оценкам, такое нововведение, с учетом роста доходов, на спрос существенно не повлияет.

«Принятие и реализация проекта постановления обеспечит приведение размера минимальных цен на алкогольные напитки в соответствие с нормами законодательства, в частности Налогового кодекса, Закона «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий»; защитит потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и приведет к уменьшению доли теневой экономики», – уверены в МЭРТ.

Стоит отметить, что цены в Украине постоянно растут и они не самые высокие по сравнению с другими европейскими странами. Однако по соотношению цена-зарплата, большинству украинцев многое не по карману. Впрочем, надеяться на улучшение и европейские зарплаты не стоит, ведь эксперты предсказывают повышение цен до мировых. Как и ранее, аналитики Национального банка уверены, что рост потребительских цен не превысит 8,9% по итогам года. Что, впрочем, все еще выше целевого коридора регулятора 6% ± 2 п.п.

Стоит отметить, что по данным Государственной службы статистики в мае продуктовые цены стабилизировались – даже незначительного изменения индекса чиновники не обнаружили. Преимущественно благодаря погодным факторам: в прошлом году весенние заморозки подкосили урожай наших аграриев.

Гораздо медленнее, чем раньше, росли регулируемые цены (табак, алкоголь), да и тарифы на услуги ЖКХ добавляли в мае 2018- го медленнее, чем год назад.

Из положительных факторов в Нацбанке также отметили замедление роста цен на сыры и продукты питания с высокой степенью обработки, услуги и топливо. Хотя все перечисленные выше статьи прибавили за год от 11 до 16,5%.

При этом в Нацбанке не скрывают, что тенденция увеличения стоимости продуктов в Украине сохранится по крайней мере до тех пор, пока украинские цены не сравняются с общемировыми.

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