Украина должна закрыть «черную дыру» похищений: Россия пытается запугать людей в Крыму

За период оккупации жертвами похищений стали по меньшей мере 46 человек, из них 19 были освобождены в марте 2014 года, 17 до сих пор не найдены и считаются пропавшими без вести, 6 найдены мертвыми, 3 впоследствии обнаружены в местах лишения свободы как осужденные/обвиняемые по политическим статьям, один человек экстрадирован.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

«Исляма Джеппарова и Джевдета Ислямова (сына и племянника Абдурешита Джеппарова) похитили в присутствии нескольких свидетелей в результате масштабной операции 27 сентября 2014 года на трассе возле Белогорска. Через неделю, 3 октября 2014-го, Эскендер Апселямов вышел на работу из своей арендованной квартиры в Симферополе. До места работы он не дошел», – пишут журналисты.

По их данным, после похищения на родителей Апселямова давили, его двоюродного брата избили сотрудники «полиции» Крыма.

«Цель такой практики – запугать, посеять панику, показать, «кто хозяин» на полуострове и дать понять каждому, что для российского «хозяина» давно нет никаких красных линий, Рубикон давно перейден. В массовом сознании крымчан, и особенно крымских татар, прочно утвердилось мнение, что полуостров – это черная дыра, в которой может исчезнуть кто угодно», – отмечается в материале.

Также указано, что для похитителей не имеет значения ни место жительства, ни политическая позиция.

«Несмотря на то, что практика похищений насчитывает десятки, а не сотни случаев (по имеющейся информации), эффект устрашения от каждого из них настолько велик, что практически все активисты, получившие подобные угрозы, немедленно покидают полуостров. Для тех же, кто остается в Крыму, это весомый аргумент для отказа от публичных проявлений гражданской или религиозной деятельности.

Таким образом, похищение – это один из самых мощных инструментов подавления любых форм гражданской активности и гражданского неповиновения с целью включения Крыма в российскую действительность», – отметили журналисты.

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