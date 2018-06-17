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воскресенье, 17 июня, 2018, 16:18 Общество
Ученые рассказали, как длительный сон сказывается на здоровье

Ученые выяснили, что продолжительный сон может не лучшим образом сказаться на состоянии здоровья человека. К такому выводу пришли научные специалисты из Сеульского университета.

Об этом сообщает ukrhealth.

В рамках исследования были проанализированы данные, полученные от 133 тысяч человек. Мужчины и женщины были в возрасте от 40 до 69 лет. Исследование проводилось в течение 2004-2013 годов. Эксперты принимали во внимание информацию о заболеваниях, образе жизни, диетах и физических нагрузках добровольцев.

В результате у 29% мужчин и 24,5% женщин был выявлен метаболический синдром. Он проявлялся в качестве гипертонии, высокого уровня триглицеридов и сахара, а также низкого уровня «хорошего» холестерина.

Эксперты заметили, что наиболее подвержены этому синдрому люди, которые спали менее шести часов. Аналогичный эффект был и у людей, спавших очень долго – более 10 часов в сутки. Примечательно, что для мужчин опаснее всего становился короткий сон, а для представительниц прекрасного пола – слишком длительный.
здоровьеЧеловек
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2018-06-17 19:41 :46