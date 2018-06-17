Супрун поздравила с Днем медика и пообещала положительные перемены и достойную зарплату

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун поздравила медицинских работников с профессиональным праздником.

Поздравление размещено на странице Супрун в Facebook.

«Каждый медик когда-то сделал одно из важнейших решений в жизни – посвящать себя помощи людям. Посчитайте все эти дни, которые вы работаете в профессии – все это время мир становился чуть лучше, здоровее и счастливее», – отметила глава Минздрава.

По словам Супрун, украинские медики ежедневно переживают все сложности работы в системе здравоохранения, что разрушалась годами.

«Сейчас у нас появился шанс вернуть нашим пациентам и медработникам достоинство. Медицинская система трансформируется и положительные изменения наконец позволят медицинским работникам работать по мировым стандартам в Украине и получать справедливую оплату за свою работу», – подчеркнула она.

По мнению Супрун, в следующие несколько лет удастся сделать систему здравоохранения более современной, качественной и достойной пациентов и медиков.

Как сообщалось, День медицинского работника отмечается в Украине ежегодно в третье воскресенье июня.

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