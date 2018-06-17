Супрун анонсировала лицензирование врачей

В Министерстве здравоохранения презентовали новое направление трансформации системы здравоохранения – переход к профессиональному лицензированию врачей.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

«У нас до сих пор действует несовершенная система аттестации врачей, которая подтверждает стаж, но не профессионализм и качество работы. Вместе с тем, фактически отсутствует действенный механизм персональной ответственности перед пациентом за качество оказанной медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Изменения, которые предлагает Минздрав, заключаются в полной трансформации системы обучения и допуска к профессии врача. Часть из этого уже действует – часть внедряется. До 2024 года все украинские врачи должны иметь уровень знаний и профессиональных навыков, соответствующие международным стандартам профессии.

«Мы предлагаем, чтобы о праве врача работать свидетельствовала профессиональная лицензия. Когда пациент видит лицензию у врача, это будет означать, что: врач прошел независимое тестирование по международным нормам; врач не перестает учиться; врач имеет право практиковать», – отметила Супрун.

В ведомстве уверены, что профессиональная лицензия ликвидирует коллективную безответственность и внедряет личную ответственность врача за лечение пациента. Также, за грубые нарушения, лицензия может быть приостановлена.

На сайте Минздрава говорится, что введение лицензирования предусматривает изменения с момента поступления в медицинский университет. Уже введен проходной балл 150 за обязательные предметы как для студентов-бюджетников, так и для студентов-контрактников. Бюджетные места будут распределяться среди наиболее сильных абитуриентов в те медицинские вузы, которые они выбрали.

Студенты, которые начали учиться с 2016 года на магистерской программе, после сдачи всех необходимых экзаменов – на третьем, шестом курсе, в интернатуре и резидентуре – станут специалистами с профессиональной лицензией.

Предаттестационные циклы отменяются. Врачу предоставляется право выбирать, где учиться и какие курсы выбирать. Система начисления баллов меняется – будет засчитываться как формальная, так и самообразование и неформальное образование. Система аттестации будет действовать до 2020 года.

Лицензию нужно подтверждать каждые три года. При подтверждении лицензии будет учитываться личное образовательное портфолио и история медицинской практики. В случае небрежности или существенных ошибок врача, лицензия может быть приостановлена или аннулирована.

Органом, выдающим лицензии станет Лицензионный совет из 30 избранных врачей. Переходный период продлится 5 лет: 2020-2024. Врачи сдадут специальный лицензионный экзамен. Также Украина признает лицензии стран ЕС, США, Израиля, Канады, Японии.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.